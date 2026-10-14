UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe ve Aston Villa takımları Villa Park'ta karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 6-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşma oynanırken Villa Park'ta maçı takip eden Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör İsmail Kartal'a şok bir protestoda bulundu.
'KARTAL İSTİFA SESLERİ'
Farklı mağlubiyetin getirdiği şokla birlikte tribünlerde hep bir ağızdan "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yapılırken, deneyimli çalıştırıcıya yönelik bu yoğun tepki Ada deplasmanına damga vurdu.