Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Aston Villa’yı konuk edeceği karşılaşma öncesinde Rams Park zeminindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında yarın saat 20.45’te sahasında Aston Villa’yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, stadyum zeminindeki problem nedeniyle Süper Lig’in 12’nci haftasında Samsunspor’u, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda konuk etmişti.
Milli ara itibariyle Rams Park’taki çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, zeminin büyük ölçüde düzeldiği görüldü. Yarın oynanacak mücadele öncesinde Rams Park’ın zemini havadan görüntülendi.