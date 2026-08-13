Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), uluslararası endeks yapıcı MSCI'nın dün akşam açıkladığı Ağustos 2026 endeks gözden geçirmesi sonuçlarına göre MSCI Global Standard Endeksi'ne dahil edildi.

Şirket, yılbaşından bu yana sergilediği yüzde 183'lük güçlü prim ve küresel ölçekteki dev iş anlaşmalarıyla piyasaların odağında yer almaya devam ediyor.

1 Ocak 2026 tarihinde 117,40 TL seviyesinden yola çıkan ASTOR hisseleri, yıl içerisinde en yüksek 385,75 TL seviyesini test etti. Yılbaşından bu yana yüzde 183'lük getiri oranına ulaşan şirket, güçlü bilançosu ve ardı ardına açıkladığı uluslararası projelerle bu yükselişi destekliyor.

Şirket, yurt dışı ve yurt içi pazarlarda operasyonel gücünü artıran kritik anlaşma ve hamlelere imza atmayı sürdürüyor. ABD’de yerleşik bir firmayla 71,9 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzalayan Astor Enerji, İspanya’nın Zaragoza kentinde de %100 bağlı ortaklığı ASTOR ENERJİ SPAIN S.A.’nın kuruluş ve tescil süreçlerini tamamladı.

Yurt içinde ise TEİAŞ’ın 351,1 milyon TL bedelli mobil hibrit modülü ihalesini kazanarak resmi sözleşmeyi imzalayan şirket, bir yandan da Gürcistan’ın enerji altyapısına yönelik stratejik iş birliği temaslarını yürüttü.