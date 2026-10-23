Astor Enerji, ana hissedarları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında alınan kararın 23 Ekim itibarıyla şirket ortakları tarafından yönetime bildirildiği kaydedildi.

TEDBİRLER KALDIRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 Ekim tarihli kararıyla Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında 26 Eylül'de getirilen malvarlığına ilişkin tedbirler ile dondurma kararı kaldırıldı.

Kararda, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimlerinin, sermaye paylarının ve kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in 5 milyar lirayı gönüllü olarak iade ettiği yönünde iddialar da gündeme geldi.

Ancak Astor Enerji'nin paylaşılan açıklamasında 5 milyar liralık bir iadeye ilişkin bilgi yer almadı. Söz konusu tutarın iade edildiğine ilişkin resmi bir açıklama veya doğrulama da mevcut bilgiler arasında bulunmuyor.

ASTOR ENERJİ'DEN AÇIKLAMA

Astor Enerji tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, Şirketimizin ana hissedarları Sayın Feridun Geçgel ve Sayın Enver Geçgel hakkında uygulanmakta olan tedbirlerin ve dondurma kararının, bugün itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırılmasına karar verildiği Şirketimiz ortakları tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”