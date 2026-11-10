Astor Enerji (ASTOR), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 9 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirket, üçüncü çeyrekte 3 milyar 176 milyon 124 bin 858 TL net zarar kaydetti.

Matriks Haber'in bilanço anketine katılan 5 kurumun ortalama net kâr beklentisi 1 milyar 163 milyon 100 bin TL, medyan beklentisi ise 622 milyon TL düzeyindeydi. Beklentilerin aksine açıklanan zararda, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan 3 milyar 704 milyon 609 bin 274 TL'lik zarar etkili oldu.

DOKUZ AYLIK NET KÂR YÜZDE 73 DÜŞTÜ

Şirketin 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemindeki toplam net kârı 1 milyar 677 milyon 318 bin 569 TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 174 milyon 499 bin 575 TL olan net kâr, yıllık bazda yüzde 73 geriledi.

Buna karşılık satış gelirleri, ilk dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 28 milyar 875 milyon 710 bin 773 TL'den 33 milyar 622 milyon 133 bin 145 TL'ye yükseldi.

Esas faaliyet kârı yüzde 31 artışla 10 milyar 941 milyon 317 bin 451 TL'ye çıktı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise 9 milyar 353 milyon 557 bin TL'den 11 milyar 569 milyon 635 bin TL'ye yükseldi.

BORÇLAR ARTTI, ÖZKAYNAKLAR GERİLEDİ

Astor Enerji'nin toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 63 milyar 9 milyon 474 bin 750 TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 75 milyar 313 milyon 904 bin 731 TL'ye çıktı.

Aynı dönemde toplam borçlar 21 milyar 636 milyon 539 bin 175 TL'den 34 milyar 438 milyon 845 bin 42 TL'ye yükseldi. Özkaynaklar ise 41 milyar 372 milyon 935 bin 575 TL'den 40 milyar 875 milyon 59 bin 689 TL'ye geriledi. Şirketin özkaynaklarındaki çeyreklik azalış yüzde 12 oldu.

CNBC-e'nin aktardığı verilere göre şirketin piyasa değeri 154,79 milyar TL, fiyat/kazanç (F/K) oranı 30,73 ve piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 3,79 seviyesinde bulunuyor.