Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik hakaret suçlamasıyla tutuklanan Hilal Saraç, 42 günün ardından ilk kez açıklama yaptı.

Saraç, kimseye hakaret etmediğini savunarak, bu sürecin hayatını kabusa çevirdiğini belirtti.

'ÇOK CİDDİ AKCİĞER SORUNU VAR'

Hilal Saraç, 6 Şubat’ta sosyal medya hesabından Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında tahminde bulunduğu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi medikal astroloğuysam ki öyleyim, kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın aman, ben var diyorsam vardır. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence."

Paylaşımın ardından Saraç’a yönelik tepkiler artarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Re’sen soruşturma başlatılan Saraç, gözaltına alındı ve aynı gün Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Başsavcılık, Saraç’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderildiğini açıkladı.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Tutuklu bulunduğu 42 günün sonunda konuşan Hilal Saraç, hakaret iddialarını reddetti. Yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Saraç, özgürlüğüne ve çocuklarına kavuşmak için yardım talebinde bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den özür diliyorum. Devlet büyüklerimize karşı yapılan saygısızlıkların karşısında olduğumun bilinmesini isterim. Evlatlarıma kavuşmak istiyorum, devlet büyüklerimizin yardımını talep ediyorum.

Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında Astrolog olarak daha önceki sağlık durumu tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Sn. Devlet Bahçeli’ye yüce Allah’tan şifalar diliyorum.