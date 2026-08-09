Astrolojiye göre 10-16 Ağustos haftasında gökyüzündeki hareketlilik, burçlar üzerinde farklı etkiler yaratacak. Haftanın bazı günlerinde iletişim ve ilişkiler ön plana çıkarken, bazı günlerde ise dikkatli olmak ve aceleci davranmamak önem kazanacak.

ÖNER DÖŞER'E GÖRE HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

10 Ağustos Pazartesi günü genelinde kararsızlık etkisi devrede olacak. Sözlere dikkat etmek gerekiyor. Dil yarası malum, kolay geçmiyor. Akşam saatlerinde yanılgılara, hayal kırıklıklarına açık olabiliriz.

11 Ağustos Salı günü duygusal tepkiler öne çıkabilir. Ev, aile, yerleşimle ilgili konularda tartışmalara açık bir gündeyiz, farkında olalım. Akşam saatleri özel ve sosyal ilişkiler açısından, gece saatleri ise manevi açıdan verimli gözüküyor.

12 Ağustos Çarşamba sabah saatlerinde iletişim biraz gergin akabilir. Öğle saatlerinde olgun tavırlar ortaya koyarak dengeyi bulabiliriz. Günün ikinci yarısı sağlık, sportif, enerji çalışmaları için kullanılabilir. Saat 20:36’da güneş tutulmasının zirve noktasına varıyoruz. Problemlerimizin çözümleri için konuşmak, kendimizi ifade etmek açısından gece saatlerini kullanabiliriz.

13 Ağustos Perşembe gününün ilk yarısında bir şeyleri netleştirmekte zorlanabiliriz. Önemli iş ve konuşmalarımızı günün ikinci yarısına alabiliriz. Kişisel bakım, alışverişler, ilişkiler açısından da verimli bir zaman diliminde olacağız.

14 Ağustos Cuma günü önem verdiğimiz kişilerle iletişime geçebilir, görüşmeler yapabiliriz. Yabancılarla ilgili işler, eğitim, yayıncılık, seyahatler, turizmle ilgili işler açısından destekleyici etkiler devreye giriyor.

15 Ağustos Cumartesi sabah saatlerinde sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz, aceleden kaçınalım. Gün genelinde eğitimle ilgili, yayıncılıkla ilgili, bilgi paylaşımıyla ilgili önemli gelişmeler kaydedebiliriz. Kendimizi daha özgüvenli bir şekilde ifade edebiliriz.

16 Ağustos Pazar günü etrafımızdaki insanlarla iş birliği içerisinde güzel işler yapmak için uygun bir zaman diliminde olacağız. Özel ve sosyal ilişkiler açısından değerlendirebiliriz. Alışverişler için de uygun bir zamandayız. Akşam saatleri sonrasında engellerle, gecikmelerle karşılaşmaya açık olabiliriz, farkında olalım.