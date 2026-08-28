Eylül ayı aşk hayatında ince ama güçlü bir etki yaratıyor. Bu dönemde hiçbir şey bir anda dağılmasa da ilişkiler daha açık ve dürüst bir bakış açısıyla değerlendirilmeye başlanıyor.

4 gezegenin geri hareketi, Akrep burcundaki Venüs ve sonbahar ekinoksunun etkisiyle ilişkiler derin bir sınavdan geçiyor. Duyguların zayıfladığı, bazı yanılsamaların ortadan kalktığı ve aşktan yavaş yavaş soğuma sürecinin başladığı bir dönem yaşanabilir.

Başak

Başak burcu için 11 Eylül'deki yeni ay, kendinize karşı daha dürüst olacağınız yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Merkür'ün kısa süre önce Terazi burcuna geçmesiyle birlikte, ilişkinizin hâlâ hayatınıza uyup uymadığını ya da yalnızca alışkanlığa dönüştüğü için mi sürdüğünü sorgulamaya başlayabilirsiniz. Üstlendiğiniz sorumluluklarla gerçekten gönülden bağlı olduğunuz şeyler arasındaki farkı daha net görmeniz mümkün.

İkizler

İkizler burcu, Uranüs'ün geri hareketinden özellikle güçlü şekilde etkilenebilir. Yanınızdaki kişinin gerçekten düşüncelerinizi besleyip beslemediğini, size ilham verip vermediğini veya ilişkinin yalnızca alışkanlık nedeniyle mi devam ettiğini ciddi biçimde sorgulayabilirsiniz. Terazi burcundaki Merkür başlangıçta uzlaşmacı davranmanızı sağlayabilir. Ancak olayları daha fazla düşündükçe, duygusal olarak ilişkinizden ne kadar uzaklaştığınızı fark etmeniz mümkün.

Terazi

Terazi burcu için Merkür'ün kendi burcundaki hareketi, ilişkilerdeki en küçük ayrıntıları bile fark etmenizi sağlayacak. Ancak tam da bu güçlü farkındalık, kalbinizin eskisi kadar karşılık vermediğini anlamanıza neden olabilir.

Uyum uğruna aslında çoktan sona ermiş bir ilişkiye gereğinden uzun süre tutunmuş olabilirsiniz. Bu nedenle aşkın bitişi büyük ve dramatik bir kopuştan çok, içinizde başlayan sessiz bir uzaklaşma şeklinde hissedilebilir. Yine de bu içsel değişimin ilişkiler üzerinde somut sonuçları olacaktır.

Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki geri hareketi ise önemli bir soruyu gündeme getiriyor: İlişkinizde gerçeği mi yaşıyorsunuz, yoksa idealize ettiğiniz bir görüntüye mi tutunuyorsunuz?

Terazi Güneş ile Koç Ay arasındaki gerilim, kendinizi savunma ve kendi ihtiyaçlarınızı koruma isteğinizi güçlendirebilir. Bu noktada ilişkiyi ne pahasına olursa olsun sürdürme arzusu yerine, kendi duygularınızı dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Eğer aşktan soğuduğunuzu fark ederseniz, bunun altında kalbinizin artık başka bir yöne gitmek istediğini anlamanız yatabilir.

Boğa

Boğa burcu ise ilişkilerinde güven ve istikrar arayışını sürdürüyor. Ancak Venüs'ün etkisi, artık sizi mutlu etmeyen yarım çözümlere razı olmamanız gerektiğini de hatırlatıyor. Eylül ayında, dışarıdan güvenli ve sağlam görünen ancak duygusal açıdan canlılığını yitirmiş bir ilişkiye gereğinden uzun süre bağlı kaldığınızı fark edebilirsiniz.

Geri hareket eden gezegenlerin yoğunluğu bu farkındalığı daha da güçlendirebilir. Sadece alışkanlık veya sadakat uğruna sürdürülen, ancak duygusal karşılığı kalmayan bir ilişki artık size eskisi kadar yetmeyebilir.