Giyimde tercih edilen renklerin yalnızca dış görünüşü değil, kişinin ruh hali ve enerjisi üzerinde de etkili olduğuna inanılıyor. Astrolojide ise her burcun karakteristik özelliklerini ve enerjisini tamamlayan farklı bir renk bulunduğu kabul ediliyor. Peki hangi burç hangi renkle özdeşleşiyor?

İşte burçlara göre öne çıkan renkler...

KOÇ – KIRMIZI

Cesur ve hareketli yapısıyla öne çıkan Koç burcunun rengi kırmızı. Bu güçlü tonun Koçların enerjisini, kararlılığını ve özgüvenini desteklediğine inanılıyor. Kırmızı bir elbise ya da kazak tercih edilebileceği gibi çanta ve benzeri küçük aksesuarlarla da kullanılabilir.

BOĞA – YEŞİL

Doğayla özdeşleşen yeşil, Boğa burcunun sakin ve dengeli yapısıyla uyum sağlıyor. Zeytin, adaçayı ve koyu zümrüt tonları bu burcun gardırobunda öne çıkabilecek seçenekler arasında gösteriliyor.

İKİZLER – SARI

Neşeli ve meraklı kişiliğiyle bilinen İkizler için sarı renk öne çıkıyor. Canlı tonun iletişim gücünü ve yeniliklere duyulan ilgiyi yansıttığı düşünülüyor. Sarı bir çanta, eşarp ya da kazak da bu enerjiyi yansıtmak için yeterli olabilir.

YENGEÇ – BEYAZ

Hassas ve duygusal yönüyle öne çıkan Yengeç burcunun rengi beyaz olarak kabul ediliyor. Süt beyazı, inci ve krem tonları da bu burcun sakin ve huzur arayan yapısıyla uyumlu görülüyor.

ASLAN – ALTIN

Dikkat çekmeyi seven ve özgüveni yüksek Aslan burcuyla altın rengi özdeşleştiriliyor. Gösteriş, güç ve ihtişamı çağrıştıran bu ton özellikle özel davetlerde ve gece kombinlerinde kullanılabilir.

BAŞAK – BEJ

Sadelik ve düzeni seven Başak burcunun rengi bej. Doğal ve zarif görünümüyle öne çıkan bu ton; beyaz, kahverengi, siyah ve gri gibi renklerle kolayca kombinlenebiliyor.

TERAZİ – PEMBE

Uyum ve denge arayışıyla bilinen Terazi için pembe renk öne çıkıyor. Romantik ve yumuşak bir görünüm sağlayan pudra ile mat pembe tonları, Terazilerin tarzıyla özellikle uyumlu kabul ediliyor.

AKREP – BORDO

Gizemli ve güçlü karakteriyle öne çıkan Akrep burcunun rengi bordo. Koyu ve yoğun tonuyla dikkat çeken bordo, Akreplerin özgüvenini ve güçlü duruşunu tamamlayan renklerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle dış giyim ve gece kombinlerinde tercih edilebilir.

YAY – MOR

Özgür ruhlu ve maceracı Yay burcuyla mor renk ilişkilendiriliyor. Yaratıcılığı ve yenilik arayışını temsil ettiği düşünülen morun yanı sıra lavanta, leylak ve erik tonları da günlük kombinlerde kullanılabilir.

OĞLAK – SİYAH

Disiplinli ve ciddi yapısıyla öne çıkan Oğlak burcunun vazgeçilmez rengi siyah. Klasik ve güçlü görünümüyle bu burcun karakterine uyum sağlayan siyah; takım elbise, palto ve elbise gibi pek çok parçada kullanılabilir.

KOVA – MAVİ

Özgürlüğüne düşkün ve sıra dışı Kova burcunun rengi mavi. Bağımsızlığı ve yeniliklere açıklığı simgelediği düşünülen bu renk, özellikle soğuk mavi tonlarında beyaz ve griyle birlikte dikkat çekici kombinler oluşturabilir.

BALIK – TURKUAZ

Hayalperest ve sezgisel yapısıyla bilinen Balık burcu için turkuaz öne çıkıyor. Mavinin sakinliğiyle yeşilin canlılığını bir araya getiren bu ton, Balıkların duygusal ve hassas yapısıyla uyumlu kabul ediliyor. Turkuaz hem kıyafetlerde hem de aksesuarlarda kullanılabilir.