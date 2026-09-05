Dünyanın en kapsamlı astroloji organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Birleşik Astroloji Konferansı (UAC), 40. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. İlk kez 1986 yılında 1.500 kişinin katılımıyla düzenlenen ve dört yılda bir gerçekleştirilen konferans, küresel pandemi nedeniyle verilen aranın ardından astroloji dünyasını yeniden bir araya getirecek.

UAC Yönetim Kurulu Başkanı ve Profesyonel Astroloji Organizasyonu (OPA) Başkanı Kay Taylor, AstroArt Astroloji Okulu Kurucusu ve OPA Türkiye Temsilcisi Öner Döşer ile gerçekleştirdiği röportajda, konferansın hazırlık süreci ve kapsamına ilişkin bilgiler verdi.

Taylor, organizasyonun yaklaşık üç buçuk yıldır çoğunluğu gönüllülerden oluşan geniş bir ekip tarafından hazırlandığını belirterek, konferansta 180'den fazla konuşmacının yer alacağını söyledi. Yaklaşık 300 sunumun gerçekleştirileceği etkinlikte farklı astroloji konularının yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek. Katılımcılar, konferans programının yanı sıra Michigan Gölü'nde gerçekleştirilecek tekne turu gibi sosyal etkinliklerde de bir araya gelecek.

ASTROLOJİNİN ÖNDE GELEN KURULUŞLARI AYNI ÇATI ALTINDA

UAC, uluslararası astroloji dünyasının önde gelen kuruluşları ISAR, NCGR, AFA ve OPA'nın sponsorluğu ve iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Konferansın yönetim kurulunda bu kuruluşların başkanları yer alırken, organizasyonun planlama ve uygulama süreçleri konferans koordinatörü ile gönüllü komiteler tarafından yürütülüyor.

PROFESYONEL ASTROLOGLARIN GELİŞİMİNE ODAKLANIYOR

Röportajda OPA'nın uluslararası faaliyetlerine de değinen Kay Taylor, kuruluşun 1990'lı yıllardan bu yana profesyonel astrologların ve astroloji sektörüne ilgi duyan kişilerin gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

OPA'nın klasik teorik sınavlar yerine üç günlük profesyonel gelişim eğitimleriyle astrologların iş yönetimi, markalaşma ve danışan ilişkileri gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçladığı belirtildi. Bu eğitimlerin ardından yürütülen sertifikasyon süreciyle profesyonel standartların desteklenmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALAR TÜRKÇE OLARAK DA YÜRÜTÜLÜYOR

OPA'nın Türkiye faaliyetleri ise Öner Döşer'in liderliğinde devam ediyor. Türkiye'deki aktif çalışmalar sayesinde uluslararası sertifikasyon sürecine katılan astrologların sayısının arttığı belirtilirken, OPA'nın üç günlük profesyonel gelişim eğitimleri ve sertifikasyon programlarının Türkçe olarak da erişilebilir hale geldiği ifade edildi.

Türkiye'nin uluslararası astroloji ağı içerisindeki görünürlüğünü artıran bu çalışmalar, hem profesyonel astrologların gelişimine hem de Türkiye'deki astroloji camiasının küresel organizasyonlarla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlıyor.