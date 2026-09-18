2026 sonbaharı, astroloji yorumlarına göre bazı burçlar açısından hareketli bir döneme sahne olabilir. Eylül, ekim ve kasım aylarında yeni insanlar, sürpriz teklifler, iş hayatında değişimler ve önemli kararlar gündeme gelebilir. Özellikle 6 burcun sonbahar boyunca dikkat çekici gelişmeler yaşayabileceği öngörülüyor.

KOÇ: FIRSATLARI DEĞERLENDİRME ZAMANI

Koç burcu için sonbaharın ana gündemi kariyer ve yeni başlangıçlar olabilir. Eylül ayının sonlarına doğru önemli bir karar, yeni bir teklif ya da yeteneklerini gösterebileceği bir fırsat gündeme gelebilir. Ekim ve kasım aylarında ise alınan kararların sonuçları daha görünür hale gelebilir. Astroloji yorumlarında Koç için bu dönemin, beklemek yerine ortaya çıkan fırsatlara daha hızlı karşılık vermenin öne çıktığı bir süreç olacağı belirtiliyor.

ASLAN: YENİ FIRSATLAR VE KAZANÇLAR GÜNDEMDE

Aslan burcu açısından sonbahar, hareketli ve dikkat çekici gelişmelerin yaşanabileceği bir dönem olabilir. Özellikle eylül ayında kariyer hedefleri, yeni projeler ve liderlik gerektiren konular ön plana çıkabilir. Eylül sonlarında Mars'ın Aslan burcundaki konumu da astrolojik yorumlarda enerji ve hareketlilikle ilişkilendiriliyor. Bu süreçte kurulacak yeni bağlantılar, ilerleyen aylarda önemli bir projeye veya ek gelir fırsatına dönüşebilir.

TERAZİ: BEKLENEN FIRSAT KAPIDA

Terazi burcu için sonbahar, uzun süren kararsızlıkların ardından yeni bir yön belirleme dönemi olabilir. Eylül ayında acele kararlar vermekten kaçınmak öne çıkarken, ekim ayıyla birlikte yeni projeler ve tanışıklıklar daha fazla gündeme gelebilir. Kasım ayı ise özellikle maddi konular açısından dikkat çekebilir. Astroloji tahminlerinde Terazi için sonbaharın finansal açıdan hareketli dönemlerinden birinin kasım ayı olabileceği ifade ediliyor.

AKREP: ÖNEMLİ BİR KARAR DÖNEMİ

Akrep burcunda sonbahar boyunca değişim isteği güçlenebilir. İlk etapta küçük gibi görünen gelişmeler, ekim ayıyla birlikte daha önemli kararların alınmasına neden olabilir. Özellikle özel hayat ve kariyer alanında yeni bir yol belirleme ihtiyacı ortaya çıkabilir. Finansal konular da sonbaharın dikkat çeken başlıkları arasında yer alırken, ekim ve kasım aylarında gelir konusunda olumlu gelişmeler yaşanabileceği öngörülüyor.

YAY: ŞANS YENİ İNSANLARLA GELEBİLİR

Yay burcu için sonbaharın en önemli başlıklarından biri sosyal çevre olabilir. Yeni tanışmalar, iş bağlantıları, ortak projeler ve beklenmedik teklifler dönemin seyrini değiştirebilir.

Astroloji yorumlarında özellikle eylül 2026, Yay burcu açısından hareketli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Daha önce ulaşılması zor görünen bazı fırsatlar bu süreçte yeniden gündeme gelebilir. Beklenmedik bir görüşme veya tesadüfi bir karşılaşma da ilerleyen dönemde önemli bir gelişmenin başlangıcı olabilir.

OĞLAK: KARİYERDE YENİ BİR DÖNEM

Oğlak burcunda sonbaharın ağırlık noktası iş ve kariyer hayatı olabilir. Yeni eğitimler, profesyonel bağlantılar ve sorumlulukların artması gündeme gelebilir. Ekim ayında kariyer hedefleri ve iş hayatındaki konum öne çıkarken, kasım ayında yeni tanışıklıklar ve ortak projeler dikkat çekebilir. Astroloji tahminlerine göre bu dönem, Oğlakların profesyonel anlamda kendilerini daha güçlü bir noktaya taşıma arayışında olabileceği bir süreç olarak değerlendiriliyor.