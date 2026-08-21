Türkiye'nin ilk astronotu olan ve Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Alper Gezeravcı, ziyaret anısına Amasya Valiliği Şeref Defteri’ni imzaladı. Ziyarette konuşan Vali Önder Bakan, Tuğgeneral Gezeravcı’nın ağustos ayı itibarıyla Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atandığını belirterek, "Kendileri ülkemizin, Türkiye'mizin gururu olarak uzaya çıkan ilk astronot olarak kayıtlara geçti. Bizim Kuzeyin Kartalları’nın da komutanı olarak Cumhurbaşkanımız, devletimiz ona emanet etti. İnşallah bundan sonra çok daha güzel yerlere gelecek. Alper Paşa'mız için de hem Amasya hem Merzifon hem sorumluluk sahasındaki Kuzey Bölgemiz, Karadeniz Bölgemiz; havacılarımızın daha da etkili olduğu bir alan haline gelecek. Kendisine görevlerinde üstün başarılar diliyorum. İnşallah Amasya’da kendisi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte huzurlu, mutlu ve başarılı bir dönem geçirecek. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

'DEVLETİMİZİN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞACAĞIZ'

5’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı ise bundan sonraki süreçte de devletin belirlediği hedefler doğrultusunda görev yapacaklarını kaydetti. Gezeravcı, "Malumunuz olduğu üzere devletimizin iradesiyle icra ettiğimiz Milli Uzay Programımızın 10 hedefinden bir tanesi, Türk Astronot ve Bilim misyonu. Bu misyonu tamamlamamızın ardından bugüne kadar geçen süre içerisinde yoğun olarak kalan 10 hedefin içerisinde yer alan bir diğer hedef olan insan kaynağının yetiştirilmesi ve uzay farkındalığı yönünde çalışmalarımızı sürdürdük. Bugüne kadar 29 ay içerisinde 293 şehir değişimi ile 768 program icra edildi. 4 Ağustos 2026 tarihinde Resmi Gazete’de açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamemiz neticesinde terfi işleminin ardından Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan atamalar sonucunda Merzifon’da bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandım. Bundan sonra da devletimizin bizim önümüze koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerimize, ülkemizin kuzeyinde beka için yapılması gereken bütün işlemleri büyük bir kararlılıkla takip ediyoruz. Eş zamanlı olarak devletimizin bize tebliğ ettiği her görevi bir eşgüdüm içerisinde ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İLK TÜRK ASTRONOT OLDU

Hava Harp Okulu mezunu Alper Gezeravcı, 18 Ocak 2024'te Axiom-3 (Ax-3) misyonu kapsamında uzaya gönderildi. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık 14 gün kalarak Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdi. Uzay görevinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki görevini sürdüren Gezeravcı, Tuğgeneralliğe terfi etti. Gezeravcı, Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandı.