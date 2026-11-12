Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir ilkokulda görev yapan öğretmen Gamze T. (52), tartıştığı astsubay eşi Alper T.'yi (48) sırtından bıçakladı.
Olay, Feritpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi.
23 yıllık evli çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Gamze T., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Alper T. kanlar içinde yere yığıldı.
112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Gamze T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşini bıçakladığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alper T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Gözaltına alınan Gamze T., ifadesinde uzun zamandır kavgalarının sürdüğünü, aralarında yine tartışma çıktığını ve mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.