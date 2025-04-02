Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahilde dün silah sesi duyanlar, 1'i kadın 2 kişinin yerde yattığını fark etti. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği E.T. ile B.A. adlı kadının yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Olay yeri incelemelerinin ardından, 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelere göre; E.T.'nin tabancayla önce kız arkadaşı olduğu öne sürülen B.A.'yı öldürüp, sonra aynı silahla intihar ettiği değerlendiriliyor. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Öte yandan otopsisinin ardından yakınlarının cenazesini teslim aldığı B.A., Kuzuculu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.