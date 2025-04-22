Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, bölgede tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik endişeler, belirsizliklerin artmasına sebep oluyor. Bu durum küresel piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Asya tarafında, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya'nın 2019'da ABD ile yapılan ticaret anlaşmasını feshetme planı olmadığını ancak Trump yönetiminin getirdiği son otomobil tarifeleri ile bu anlaşma arasında tutarsızlıklar olduğunu, bu nedenle endişelerini dile getirmeye devam edeceğini söyledi.

Analistler, Çin hariç bölge ülkelerinin müzakerelere karşı iyimser kalmaya devam ettiğini kaydederek, Çin tarafında gelecek dönemde devlet teşviklerinin ve iç talebi artırmaya yönelik adımların izlenebileceği tahminlerinin risk algısının sınırlı kalmasında etkili olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD'deki gelişmelerin ardından dolar/Japon yeni paritesi yüzde 0,6 düşerek 139,9 ile Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da BoJ çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,2 ile üst üste üçüncü ayda aynı seviyede kaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 azalışla 34.230 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.486 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.303 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 21.510 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 kazançla 79.710 puanda bulunuyor.