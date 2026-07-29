Küresel piyasalar, yapay zeka sektöründeki devasa yatırımların karlılığı koruyup koruyamayacağı ve Çinli girişimlerin artan rekabeti nedeniyle sert düşüşler yaşama ihtimaliyle sarsılıyor.

Yapay zeka çip üreticilerinin hisselerinde gözlenen yoğun satışlar, Asya borsalarında işlemlerin durdurulmasına kadar varan dalgalanmalara yol açtı.

Güney Kore'nin gösterge endeksi Kospi, iki günde yüzde 22'lik düşüş yaşayarak nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yaşanan bu sert düşüş üzerine borsada işlemler geçici olarak durduruldu.

Benzer şekilde Samsung Electronics hisseleri de iki günde yüzde 21,95 geriledi. Satış dalgası diğer Asya piyasalarına da yansıdı; Tokyo’nun Nikkei 225 endeksi iki günde yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

HİSSELERDE ÇİN ETKİSİ

Analistler, yapay zeka odaklı hisselerdeki bu sert satışların ardında iki temel nedenin yattığına dikkat çekiyor: Dev şirketlerin yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların karlılığı baskılaması ve Çinli yapay zeka ile çip üreticilerinden gelen güçlü rekabet.

Özellikle Çinli çip üreticisi CXMT’nin Şanghay STAR Borsasındaki ilk işlem gününde hisse fiyatının yüzde 466 oranında sıçraması ve halka arzdan 8,6 milyar dolarlık devasa kaynak toplaması, küresel devlerin karlılıklarının baltalanabileceği yönündeki endişeleri kuvvetlendirdi.

APPLE DEĞERLENİYOR

Apple hisseleri yüzde 1,8'e kadar yükselerek şirketin piyasa değerini ilk kez 5 trilyon doların üzerine taşıdı. Böylece Apple, Nvidia'nın ardından bu seviyeyi gören ikinci şirket olurken gün içinde yeniden 5 trilyon doların altına geriledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.