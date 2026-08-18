Japonya'nın Chiba bölgesindeki araştırmacıların yürüttüğü ve Journal of Medical Entomology dergisinde yayımlanan çalışmada farklı ABO kan gruplarına sahip kişilerin kaplan sivrisinekleri üzerindeki çekiciliği incelendi. Sonuçlarda 0 grubundaki kişilerin diğer gruplara göre daha fazla sivrisinek çektiği görüldü; ancak istatistiksel olarak belirgin fark özellikle 0 ve A grupları arasında ortaya çıktı.

0 KAN GRUBUNDA ORAN YÜZDE 83,3'E ÇIKTI

Araştırmada 64 insan üzerinde konma testi gerçekleştirildi. Kan grubuna ait bazı maddeleri vücut salgılarında taşıyan ve "salgılayıcı" olarak sınıflandırılan kişiler ayrıca incelendi. Kaplan sivrisineklerinin 0 grubundaki bu kişilere ortalama konma oranı yüzde 83,3 olurken, A grubunda oran yüzde 46,5 olarak ölçüldü.

Ancak sonuçlar, 0 kan grubuna sahip herkesin mutlaka daha fazla ısırılacağı anlamına gelmiyor. Sivrisinekler hedeflerini belirlerken yalnızca kan grubuna göre hareket etmiyor. Nefesle dışarı verilen karbondioksit, vücut sıcaklığı, terleme, cilt kokusu ve cilt üzerindeki mikroorganizmalar da kişinin sivrisinekler için ne kadar çekici olduğunu değiştirebiliyor.

KAN GRUBUNDAN ÖNCE KOKU VE SICAKLIĞI ALGILIYORLAR

Kaplan sivrisineği uzaktan kişinin kan grubunu tespit ederek doğrudan ona yönelmiyor. Öncelikle solunumla yayılan karbondioksiti algılıyor; yaklaştığında ise vücut sıcaklığı ve ciltteki kokular gibi başka sinyalleri kullanıyor. Bu nedenle aynı kan grubundaki iki kişiden biri diğerinden çok daha fazla ısırılabiliyor.

Üstelik bu sonuç bütün sivrisinek türleri için geçerli değil. Farklı türlerle yapılan araştırmalarda farklı kan gruplarına yönelik tercihler görülebiliyor. Bu nedenle 0 kan grubu kaplan sivrisineği için olası bir çekicilik faktörü olsa da tek başına kimin daha fazla ısırılacağını belirlemiyor.