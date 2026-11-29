Oyuncu Asya Kasap'ın özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı. Kasap'ın, ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın kardeşi besteci Gencay Sarıtaş ile aşk yaşadığı öğrenildi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak ilişkisini duyurdu.

DOĞUM GÜNÜNDE AŞKINI İLAN ETTİ

Asya Kasap, Gencay Sarıtaş'ın doğum günü için siyah-beyaz fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düşen oyuncu, böylece birlikteliklerini takipçileriyle paylaştı.

AĞABEYİ TOLGA SARITAŞ'A BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gencay Sarıtaş, ağabeyi Tolga Sarıtaş'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Oyunculuk yapan ağabeyinin aksine müziğe yönelen Gencay Sarıtaş, kariyerini besteci olarak sürdürüyor.