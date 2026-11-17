ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan, Japonya ve Avustralya liderlerinin yer aldığı Quad, diğer adıyla Dörtlü Güvenlik Diyaloğu liderleriyle bir araya gelmek üzere Manila'ya ulaştı.

Trump'ın göreve başlamasından bu yana ittifak kapsamında düzenlenecek ilk liderler düzeyindeki toplantı öncesinde, ABD Başkanı için havalimanında karşılama töreni gerçekleştirildi.

Manila'da gösterişli bir kırmızı halı töreniyle karşılanan Trump için bir bando "YMCA" şarkısını çalarken, geleneksel kıyafetler giyen gruplar dans etti.

Air Force One'dan inen Trump, bir çocuğun kendisine verdiği ABD ve Filipinler bayraklarını salladıktan sonra üst düzey yetkililerle el sıkıştı.

Trump'ın bayrak şovu, izleyecilerin dikkatini çekti. Çoşkuyla karşılanan Trump, halinded memnun göründü.

Apronda fazla vakit geçirmeyen Trump, Hindistan, Japonya ve Avustralya liderleriyle görüşeceği otele gitmek üzere Marine 1'e bindi.

QUAD NEDİR?

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu olarak da bilinen Quad ittifakının temelleri, dört ülkenin yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgesel bir grup kurduğu 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisine verilen yanıta dayanıyor.

Mevcut yapısıyla 2007 yılında kurulan ortaklık, çıkar ayrılıkları ve Pekin'den gelen baskılar nedeniyle yalnızca bir yıl ayakta kalabildi.

Avustralya'nın Çin ile daha yakın ticari ilişkiler kurmak amacıyla 2008 yılında gruptan çekildiğini açıklamasıyla ittifak dağıldı.

Çin'in küresel bir süper güç olarak hızla yükselmesi ve Pekin'in giderek daha agresif bir dış politika izlemesine yönelik endişelerin yeniden artması üzerine Quad, 2017 yılında tekrar canlandırıldı.

Bu tarihten itibaren daha aktif bir hale gelen grupta devlet başkanları, ilk kez 2021 yılında yüz yüze bir araya geldi.

'ASYA NATO'SU'

Eleştirmenler tarafından zaman zaman "Asya NATO’su" olarak adlandırılmasına rağmen Quad, resmi bir askeri ittifak değil; yarı düzenli zirveler, bilgi alışverişi ve askeri tatbikatlar içeren gayriresmi bir forum niteliği taşıyor.

Üye ülkeler doğal afetler, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda iş birliği yapıyor.

Bununla birlikte güvenlik ile "özgür ve açık Hint-Pasifik" hedefi temel odak noktalarını oluştururken, dört ülke terörizm, dezenformasyon ve toprak anlaşmazlıkları gibi tehditlere sık sık dikkat çekiyor.

Son yıllarda dört ülkenin de Pekin ile çalkantılı ilişkiler yaşamasıyla birlikte Quad, Çin'in bölgedeki artan nüfuzuna karşı bir denge unsuru olarak görülüyor.

Her bir Quad ülkesinin Asya-Pasifik'in farklı köşelerinde yer alması ve Çin'in bu ülkelerin ortasında bulunması, askeri kuşatma ihtimalinden endişe duyan Pekin'i tedirgin ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu yılın mayıs ayında Quad'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışlayıcı gruplaşmalar oluşturmaya ve blok çatışmasını kışkırtmaya her zaman karşıyız" ifadelerini kullandı.