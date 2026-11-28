Asya'nın en yüksek refah seviyesine sahip ülkesi Singapur, coğrafi kısıtlamalar nedeniyle ordusunu kendi sınırları içinde eğitemiyor ve büyük ölçekli askeri tatbikatları için düzenli olarak Avustralya'yı kullanıyor.

Singapur Silahlı Kuvvetleri, yıllık sonbahar tatbikatı olan "Wallaby Tatbikatı"nı Avustralya'nın Queensland eyaletinde gerçekleştiriyor. Altı milyonu aşkın nüfusa sahip olmasına rağmen yalnızca 744 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den bile küçük bir alana yayılan ada ülkesi, bu alan yetersizliği sebebiyle müttefiki Avustralya'da bulunan 4.500 kilometrekarelik Shoalwater Körfezi ve 3.100 kilometrekarelik yeni Greenvale askeri eğitim sahalarına bağımlı kalıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 1990'DA BAŞLADI

İki ülke arasında 1990 yılında başlayan askeri eğitim iş birliği, 2015'teki genişleme mutabakatı ve 2020'de imzalanan anlaşmayla kapsamlı bir boyuta ulaştı. Shoalwater Körfezi'ndeki altyapı modernizasyonunun 2024 yılında tamamlanmasının ardından Greenvale sahasındaki çalışmaların devam ettiği belirtilirken, mevcut anlaşma Singapur'a her yıl en fazla 18 hafta boyunca Avustralya'ya 14.000 asker ve 2.400 askeri araç konuşlandırma imkânı tanıyor.

Ancak Greenvale tesislerinin henüz tam kapasiteye ulaşmamış olması nedeniyle bölgede aynı anda en fazla 6.600 asker ağırlanabiliyor. Canberra yönetimi yabancı personelin ülke topraklarına giriş izni konusunda son söz sahibi olsa da, Singapur tatbikatların taktiksel planlamasını Avustralya'nın müdahalesi olmadan tamamen tek taraflı yürütme hakkını elinde tutuyor.

ELLERİNDE 99 ADET F-15 VE F-16 BULUNUYOR

Coğrafi olarak küçük bir alana sıkışmış olmasına rağmen Singapur, oldukça gelişmiş ve güçlü bir askeri kapasiteye sahip bulunuyor. Ülkenin envanterinde İngiltere'nin sahip olduğundan daha fazla sayıda, yaklaşık 170 adet Leopard 2SG ana muharebe tankının da dahil olduğu en az 3.100 zırhlı araç yer alıyor. Hava kuvvetleri bünyesinde 99 adet F-15SG ve F-16 savaş uçağı ile 59 askeri helikopter barındıran Singapur, ayrıca ABD'ye 4,06 milyar dolar değerinde 20 adet beşinci nesil F-35 savaş uçağı siparişi vermiş durumda.