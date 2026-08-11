Yerel basında yer alan haberlere göre, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ülkedeki Kovid-19 salgınının son durumuna ilişkin verileri paylaştı.

EN YÜKSEK CAN KAYBI KAYDEDİLDİ

Açıklamada, 4-10 Ağustos haftasında 14 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece mevcut dalgada haftalık bazda en yüksek can kaybı kaydedilmiş oldu.

SAĞLIK BAŞVURULARINDA YÜZDE 27,6 ARTIŞ

Kovid-19 nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurularda da belirgin yükseliş yaşandı. 2-8 Ağustos tarihleri arasında ayakta tedavi ve acil servislerde toplam 24 bin 645 başvuru kaydedildi. Başvuruların önceki haftaya göre yüzde 27,6 arttığı bildirildi.

CDC verilerine göre, Ekim 2025'ten bu yana ağır komplikasyon görülen 337 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu vakaların 42'si ölümle sonuçlandı.

VAKALARIN ÇOĞUNDA KRONİK HASTALIK VAR

Ağır seyreden vakaların yaklaşık yüzde 74'ünü 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. Vakaların yüzde 84'ünde kronik hastalık başta olmak üzere çeşitli altta yatan sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi.

CDC ayrıca ağır vakaların yüzde 89'unun mevcut sezonun Kovid-19 aşısını yaptırmadığına dikkat çekti.

140 BİN DOZ AŞI STOKTA

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinin depolarında yaklaşık 140 bin doz Kovid-19 aşısı bulunduğu açıklandı.

Son kullanma tarihi 9 Eylül'de dolacak yaklaşık 37 bin doz aşının ise soğuk hava depolarından çıkarılarak yerel yönetimlere dağıtılacağı bildirildi.