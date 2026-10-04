Asya'da nüfus krizi büyüyor. Singapur, Japonya ve Güney Kore'de doğum oranları hızla düşerken, hükümetler gençlerin özel hayatına müdahale ederek yeni bir yönteme başvurdu: Devlet destekli tanışma ve eşleştirme programları.

Asya'da hükümetler, gençlerin evlenmesini teşvik etmek için flört uygulamalarını devreye soktu.

SİNGAPUR'DA DEVLET DESTEKLİ ÇÖPÇATANLIK

Singapur'da FirstDate adlı devlet destekli tanışma platformu pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Sistem şu an için yalnızca 21-35 yaş arası kamu çalışanlarına hizmet veriyor.

FirstDate'i diğer flört uygulamalarından ayıran en önemli özellik, kullanıcıların kimlik, yaş ve medeni durumlarını Singapur'un dijital kimlik sistemi Singpass üzerinden doğrulaması gerekiyor.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'DE DE DEVLET DEVREDE

Singapur'un hamlesi yeni değil. Japonya ve Güney Kore de benzer uygulamaları devreye sokmuştu.

Tokyo hükümeti yapay zeka destekli Tokyo Enmusubi platformunu, Güney Kore ise Seoulting adlı eşleştirme programını başlattı.

Güney Kore'de Seoulting'e katılmak isteyenlerden Seul'de yaşadıklarını, medeni durumlarını ve ekonomik faaliyetlerini belgelemeleri isteniyor. Çalışma belgesi, işletme kaydı ya da gelir beyanı kabul ediliyor.

Tokyo'da ise sistem daha da ileri gidiyor. Tokyo Enmusubi'ye katılmak isteyenler fotoğraflı kimlik ve gelir belgesi sunmak, bekar olduklarını kanıtlamak ve çevrim içi mülakata girmek zorunda.

Bu doğrulama sistemi sahte profilleri ve yanlış beyanları engellemeyi hedefliyor. Ancak kullanıcıların kişisel ve ilişki tercihlerine dair hassas bilgileri devlet kurumlarıyla paylaşması mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

SONSUZ KAYDIRMA YOK: TEK EŞLEŞME

FirstDate, kullanıcıları sonsuz profil kaydırmak yerine her eşleştirme döneminde yalnızca bir kişiyle tanıştırıyor. İki tarafın da iletişim kurup kurmayacağına karar vermesi için 72 saat süre tanınıyor.

Singapur Yönetim Üniversitesi Psikoloji Profesörü Norman Li'ye göre bu sistem, kullanıcıların karşılarındaki kişiyi daha ciddi değerlendirmesini sağlayabilir. Seçeneklerin sınırlandırılması, çok fazla alternatifin yarattığı "seçim felcini" azaltabilir.

EŞLEŞMEYİ MATEMATİK YAPIYOR

FirstDate, kullanıcıları tercihlerine göre eşleştirmek için Gale-Shapley Kararlı Evlilik algoritmasını kullanıyor.

Ancak sistemin bir sınırı var. FirstDate insanların tercihlerini büyük ölçüde anketlerden öğreniyor.

Geleneksel flört uygulamaları ise yalnızca kullanıcıların söylediklerine değil, hangi profillere baktıklarına, beğendiklerine ya da reddettiklerine göre de veri topluyor. Bu da kişinin söylediği tercihlerle gerçek ilgi alanları arasındaki farkı ölçmeyi mümkün kılıyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Teo Chung Piaw'a göre kritik soru şu: Kullanıcıların ankette verdiği tercihler, gerçek insan ilişkilerindeki uyumu ne kadar doğru tahmin edebiliyor?

İLK SONUÇLAR GELDİ

Devlet destekli eşleştirme programlarının ilk sonuçları dikkat çekici.

Ağustos sonu itibarıyla Tokyo Enmusubi'nin yaklaşık 17 bin kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Tokyo hükümetine göre platform sayesinde 835 çift ciddi ilişkiye başladı, 316 evlilik gerçekleşti.

Güney Kore'de ise Seoulting'in ilk beş eşleştirme etkinliğine 13 bin 854 kişi başvurdu. Etkinliklerde 126 çift birbirini karşılıklı olarak seçti. Programda tanışan ilk çiftin aralık ayında evlenmesi planlanıyor.

Seul hükümeti eşleşen çiftlere sonraki buluşmalar için kuponlar, çeşitli etkinliklere erişim ve katılımcıların iletişim kurabileceği topluluklar sunuyor.

ÇÖPÇATANLIK YETMEZ

Singapur'da devlet destekli çöpçatanlık yeni bir fikir değil. Ülke, 1984'te üniversite mezunu bekarlar arasında evliliği teşvik etmek için Sosyal Kalkınma Birimi'ni kurmuştu.

Ancak hükümetler eşleşmeleri artırsa da doğurganlık krizinin nedeni sadece evlilik değil.

OECD'ye göre Asya-Pasifik bölgesinde yüksek konut ve çocuk yetiştirme maliyetleri, ekonomik ve istihdam güvencesizliği, iş ve aile hayatını dengeleyememe ve değişen toplumsal tercihler doğurganlığın düşmesinde başlıca faktörler arasında.

Singapur da bu nedenle yalnızca eşleştirme programlarına değil, çocuk sahibi olmanın ekonomik yükünü azaltacak mali desteklere ve çocuk bakım olanaklarına da yatırım yapıyor.

DOĞUM ORANLARI KRİTİK SEVİYEDE

Hükümetlerin flört ve evlilik alanına yönelmesinin nedeni ise bölgedeki demografik kriz. Toplam doğurganlık oranı Güney Kore'de kadın başına 0,80, Singapur'da 0,87, Japonya'da ise 1,14 seviyesinde.

Bu oranlar, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gereken yaklaşık 2,1 seviyesinin çok altında. Düşük doğurganlık, yaşlanan nüfus ve daralan iş gücü nedeniyle uzun vadede ciddi ekonomik ve sosyal riskler yaratıyor.