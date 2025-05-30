Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde at, eşek ve kanatlı eti karıştırdığı tespit edilen Gaziantepli Aydiz Catering’in, aralarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de bulunduğu kamu kurumlarından toplam 208 milyon TL’lik ihale aldığı ortaya çıktı. Firmanın sadece büyükşehir belediyesinden 15 milyon 700 bin TL tutarında ihale kazandığı, üstelik yemek firması olmasına rağmen baklavadan lastiğe kadar birçok kalemde belediyeye mal ve hizmet sağladığı belirtildi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 15 MİLYON TL’YE İHALE ALMIŞ

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li eski meclis üyesi Uğur Kalkan’ın açıklamalarıyla gündeme gelen olayda, Aydiz Catering’in kamu kurumlarından aldığı ihaleler mercek altına alındı. Kalkan, firmanın sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden değil, 25 Aralık Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok kurumdan yüksek meblağlarda ihale aldığını söyledi. Kalkan, “Bu firma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 15 milyon TL’nin üzerinde ihale almış. EKAP kayıtlarında neden sadece büyükşehirde var? Diğer belediyelerde ihalesi neden yok? Bu firmanın birileri tarafından desteklenip desteklenmediğini sormak gerekiyor” dedi. Yemek firması olmasına rağmen Aydiz Catering’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden şu ihaleleri aldığı görüldü;

Taziye yemeği,

Baklava ve kumanya,

Araç lastiği,

Meyve, sebze, somun ve ekmek,

GASMEK için müzik aletleri.

Ramazan iftar yemekleri gibi birçok farklı alanda mal ve hizmet temini yaptığı belirlendi. Firma ile 10 Nisan’da imzalanan bir yemek alım ihalesi 1 milyon 410 bin TL değerindeyken, aynı gün yapılan bir diğer ihale ise 3 milyon TL olarak kaydedildi. Skandal ise bu ihalelerden sadece bir hafta sonra, firmanın kıyma ürünlerinde at, eşek ve kanatlı etine rastlanmasıyla patladı.

KAMU KURUMLARDAN MİLYONLUK İHALELER ALMIŞ

Aydiz Catering’in başka illerde de ihale aldığı ortaya çıktı. Firmanın aldığı diğer ihaleler ise şöyle;

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nden 19 milyon TL,

Diğer şehirlerdeki kamu kurumlarından 55,5 milyon TL,

25 Aralık Devlet Hastanesi’nden ise 41 milyon ve 56 milyon 891 bin TL’lik iki ayrı yemek ihalesi kazandığı belirtildi. Özellikle 25 Aralık Devlet Hastanesi ihalelerinde teklif veren birçok firmanın çeşitli gerekçelerle elendiği, son aşamada ise sadece Aydiz Catering’in uygun teklif sunarak ihaleleri aldığı dikkat çekti. 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan son ihalenin yıl sonuna kadar devam ettiği bilgisi verildi.