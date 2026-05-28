ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştü. 2020’de İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanan ve tartışma yaratan İbrahim Anlaşmaları’na katılmalarını istedi. Trump, sosyal medya hesabından bunu bir ‘zorunluluk’ olarak sundu.

Görüşmenin perde arkasını ABD medyası yazdı. Bir yetkili, telefondaki liderlerin Trump’ın talebi karşısında donakaldığını söyledi, “Sessizlik oldu, Trump şaka yaparak hâlâ orada olup olmadıklarını sordu” dedi. Pakistan, teklifi hemen reddetti. ABD medyası, Türkiye’nin İbrahim Anlaşması’nı imzalayıp imzalamayacağı konusunu da ele aldı.

Düşünce kuruluşu The Atlantic Council’e göre, 2023’te Türkiye-İsrail arasındaki ticaret hacmi 7 milyar doları aşmış ve Türkiye, İsrail’in en büyük 5 ticaret ortağından biri olmuştu. Ticaret, anlaşmayla yeniden canlanabilir. Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru projesinin kapısı açılabilir. Türkiye, Gazze’nin inşasındaki en önemli aktörlerden biri halini alabilir.