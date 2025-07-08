Ata Demirer 53'üncü yaşına bastı. Önceki gün annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer'le birlikte evinde doğum gününü kutlayan komedyenin pastasını tutan kişinin yeni sevgilisi, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar olduğu ortaya çıktı.

"SEVDİKLERİMLE YENİ YAŞA MERHABA"

Ata Demirer birlikte verdikleri pozu Instagram hesabından "Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba" notuyla paylaştı.

Demirer aynı günün akşamı da Cihangir'de kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.

NASIL ZAYIFLADI?

Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla da adından sıkça söz ettiriyor. Konuk olduğu bir programda ameliyat olmadığını, sıkı bir diyet programı uygulayıp spor yaparak kilo verdiğini dile getiren komedyen şöyle konuşmuştu:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."

Ata Demirer eskiden böyleydi.