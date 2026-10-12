Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıcılık girişimlerine karşı takipçilerini uyardı.

Demirer, telefonla arayarak kendisini, kardeşi Cenk Demirer’i veya ailesinden bir kişiyi tanıdığını söyleyen ve borç, acil nakit ya da maddi destek isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

'ARAYAN NUMARAYI BİLDİRİN'

Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek vb. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."