30 kilo veren Ata Demirer konuk olduğu bir programda nasıl zayıfladığını anlatmıştı.

Ameliyat olmadığını, sıkı bir diyet programı uygulayıp spor yaparak kilo verdiğini dile getiren Demirer şöyle konuşmuştu:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."

Ata Demirer eskiden böyleydi.

Değişimiyle adından sıkça söz ettiren 53 yaşındaki komedyen şu sıralar arkadaşları ile Cunda'da tatil yapıyor.

Denizin keyfini çıkaran Demirer, önceki gün ise mayosunun cebinde bir not kağıdı buldu. Kağıtta yazılanları okuyup duygulandı ve Instagram hesabından paylaştı.



İşte o notta yazılanlar: "Yüzümüzü güldüren adam. Çamaşırhaneden saygı ve sevgiler."