30 kilo veren Ata Demirer konuk olduğu bir programda nasıl zayıfladığını anlatmıştı.

Ameliyat olmadığını, sıkı bir diyet programı uygulayıp spor yaparak kilo verdiğini dile getiren Demirer şöyle konuşmuştu:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."

Ata Demirer eskiden böyleydi.

Değişimiyle adından sıkça söz ettiren 53 yaşındaki komedyen şu sıralar arkadaşları ile Urla'da teknede tatil yapıyor. Ata Demirer tatil karelerini Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Demirer önceki gün de 1.5 metre uzunluğundaki dev bir orkinos balığını tuttuğu anları takipçilerine gösterdi.