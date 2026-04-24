Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir iş merkezinin zemin katında kurulan mini şantiye alanı, çocuklar ve yetişkinler için sıra dışı bir eğlence ve deneyim noktası haline geldi. Kum havuzları, minyatür kepçeler, yükleyiciler ve farklı görev istasyonlarından oluşan alanda ziyaretçiler, gerçek bir şantiye ortamını andıran düzen içinde çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor.

ÇOCUKLAR İŞ MAKİNELERİYLE OYUN DENEYİMİ YAŞIYOR

Etkinlik alanında çocuklar, küçük ölçekli iş makinelerini kullanarak kum taşıma, kazı yapma ve görev tamamlama gibi uygulamalı oyunlara katılıyor. Fiziksel aktiviteye dayalı bu oyunlar sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de motor becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Alan, çocukların teknoloji ekranlarından uzaklaşıp sosyal etkileşim kurabilecekleri alternatif bir oyun deneyimi sunuyor. Oyun sırasında ailelerin de sürece dahil olması, etkinliği yalnızca çocuklara yönelik olmaktan çıkararak ortak bir deneyime dönüştürüyor.

ANNE VE BABALAR DA OYUNA DAHİL OLUYOR

Mini şantiye alanında çocuklarına eşlik eden ebeveynler, zamanla oyun sürecine aktif olarak katılıyor. İş makinelerine olan ilgisini çocukluk döneminden taşıyan yetişkinler için de alan nostaljik bir deneyim sunuyor.

Girişimci İsmail Hakkı Çoban, çocukluk yıllarından beri iş makinelerine ilgi duyduğunu ve bu ilgiden yola çıkarak mini şantiye konseptini hayata geçirdiğini belirtti.

Çoban, çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşarak oyun oynadığını, ailelerin ise birlikte kaliteli zaman geçirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Burada insanlar kaynaşıyor. Biri kepçe kullanıyor diğeri kamyon kullanıyor. Beraber oynayıp etkileşim kuruyorlar ama diğer türlü çocuk tablete gömülüp kalıyor, etkileşim kurduğu insanı göremiyor. 3 yaşın üstündeki insanları alıyoruz.

Çok komik zamanlar oluyor. 'Sadece çocuğum oynayacak.' deyip hesap açtıran müşterilerimiz var. Sonra 'Oğlum ben biraz oynayayım.' deyip çocuğa kumandayı vermiyor. Ebeveynler 'Bizim de içimizde çocuk varmış.' deyip oynuyorlar. Arkadaşlarıyla gelenler oluyor, sınırlamamız yok. Aileler çok beğeniyor, eğitici bir etkinlik olduğunu söylüyorlar."

HER YAŞTAN KİŞİ İLGİ GÖSTERİYOR

Mini şantiye alanı yalnızca çocuklar ve ebeveynlerle sınırlı kalmıyor. İş makinelerine ilgisi olan ileri yaş grubundaki vatandaşlar da alana yoğun ilgi gösteriyor. Gerçek iş makinelerini kullanma fırsatı bulamayan ziyaretçiler, minyatür araçlarla bu meraklarını gideriyor.