Yazılı iletişimde karşı tarafın mimiklerini, beden dilini ve ses tonunu duyamamak, metinlerin belirsiz bir alanda kalmasına yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre, dijital ortamdaki bu eksiklik insanları "yanlış anlaşılma" korkusuyla karşı karşıya bırakıyor. Kişiler; yazdıklarının karşı tarafta soğuk, agresif veya ilgisiz bir intiba bırakmasından çekindikleri için mesajı göndermeden önce defalarca kontrol etme ihtiyacı hissediyor.

YARDIMINIZA DEĞİL KAYGINIZA İŞARET EDİYOR OLABİLİR

Uzmanlar, mesajı sürekli silip baştan yazmanın temelinde "olumsuz değerlendirilme korkusu" olabileceğine dikkat çekiyor. Yargılanma ve kötü bir izlenim bırakma endişesi, özellikle sosyal kaygısı yüksek olan bireylerde kendisini daha net gösteriyor. Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan dikkat çekici bir çalışma da sosyal kaygısı yüksek kişilerin belirsiz iletileri daha negatif yorumlama eğiliminde olduğunu kanıtlıyor. Bu durum, kişinin kendi yazdığı mesaj için de sürekli bir "güvence arayışına" girmesine neden oluyor.

MÜKEMMELİYETÇİLİK VE ZİHNİ YORAN RUMİNASYON DÖNGÜSÜ

Sadece başkalarının ne düşündüğü değil, kişisel mükemmeliyetçilik de bu süreci tetikliyor. Mükemmeliyetçi yapıya sahip kişiler, kuracakları cümlenin "en kusursuz" versiyonunu bulmak için tek bir mesaj üzerinde dakikalarca zaman harcayabiliyor. Bu durum zamanla ruminasyon, yani aynı sorular etrafında zihinsel olarak dönüp durma döngüsünü başlatıyor: "Bunu yazarsam ne anlar?", "Acaba yanlış bir ifade mi kullandım?"

HER REFAKATÇİ KONTROL BİR HASTALIK MI?

Uzmanlar, bir mesajı göndermeden önce birkaç kez gözden geçirmenin tek başına psikolojik bir rahatsızlık belirtisi olmadığını vurguluyor. Ancak bu kontrol mekanizması günlük yaşamı kısıtlayan, kişide yoğun huzursuzluk yaratan ve zihni uzun süre meşgul eden zorunlu bir davranışa dönüştüğünde, kaygı seviyesinin yükseldiğine dair önemli bir sinyal haline gelebiliyor.