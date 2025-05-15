Türkiye Atletizm Federasyonu, sporu sevdirmek ve çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Ataköy Atletizm Salonu’nda anlamlı bir organizasyona imza attı. 4-12 yaş aralığında 500 çocuğun katılımıyla gerçekleşen “Çocuk Atletizm Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu.

Geleceğin sporcularının ilk adımlarını attığı şenlikte çocuklar, eğitici ve eğlenceli istasyonlarda temel atletizm becerilerini deneyimledi. Etkinlik boyunca çocuklar kadar veliler de büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Şenlik kapsamında yapılan çeşitli parkur oyunları, takım çalışmaları ve mini yarışmalar, çocukların hem fiziksel hem sosyal gelişimlerine katkı sağladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilileri, çocuklara sporu sevdirmeyi amaçlayan bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirterek, çocukların erken yaşta atletizmle tanışmalarının önemine dikkat çekti.

Gün sonunda tüm katılımcılara madalya ve sertifikalar takdim edilerek, unutulmaz bir gün geride bırakıldı.