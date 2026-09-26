ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ,KİRALAMA VE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASONU KİRALAMA İLANI

1-Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait olan aşağıda nitelikleri belirtilen 8 (sekiz) adet taşınmaz satış ,4(dört) adet işyeri kiralaması ile 7 (yedi) adet taşınmazın Elektrikli araç şarj istasyonu kiralama işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesi uyarınca kapalı teklif(açık artırma) usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Kütük Ada No Parsel No Niteliği Yüzölçümü (m²) Plan kullanım kararı &Kurulacak istasyon ünitesi Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale saati Alanlı 14945 3 Arsa 2,009.59 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.30 KAKS=0.70 26.000.000,00 780.000,00 14:00 Atakum 301 4 Arsa 1.530,58 Ticaret (T1),yençok 15,50m 64.300.000,00 1.929.000,00 14:05 Balaç 11892 7 Arsa 1.025,18 Konut Alanı,Ayrık Nizam,TAKS=0.20,E=1.50 27.000.000,00 810.000,00 14:10 Büyükoyumca 8186 23 Arsa 3.435,30 Konut Alanı , Ayrık Nizam , 3 Kat,TAKS=0.20 KAKS=0.60 41.223.600,00 1.236.708,00 14:15 Çakırlar 2551 25 Arsa 581,24 Konut Alanı , Ayrık Nizam , 2 Kat,TAKS=0.30 KAKS=0.60 4.420.000,00 132.600,00 14:20 Çobanözü 15330 1 Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı 2,813.42 Akaryakıt+LPG İstasyonu ,yençok 2 kat 180.792.000,00 5.423.760,00 14:25 İncesu 6815 4 Arsa 1.634,10 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 3 kat,TAKS=0.25 KAKS=0.80 21.243.000,00 637.290,00 14:30 Taflan 15207 5 Arsa 478,53 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 3 kat,TAKS=0.35 KAKS=1.25 4.068.000,00 122.040,00 14:35 Taflan 13263 4 1 sıra nolu işyeri 77,00 B.H.A Uygulamasız 2.900,00 3.132,00 14:45 Taflan 13263 4 3 sıra nolu işyeri 69,00 B.H.A Uygulamasız 2.900,00 3.132,00 14:50 Taflan 165 3 A Blok 6 BB işyeri 60,00 Ticaret+ Konut, Blok Nizam,6 kat, TAKS=0.40 TAKS=2.40 4.200,00 4.536,00 14:55 Taflan 242 1 23 BB işyeri 28,00 Ticaret+Konut Alanı ,Blok Nizam,5Kat,TAKS=0.40,E=2.00 2.900,00 3.132,00 15:00 Atakum 7031 19 Şarj ünitesi 30,00 1 Adet 120 kWh-DC Hızlı şarj ünitesi en az 2 çıkış soketine sahip olmalıdır 15.000,00 16.200,00 15:10 Atakum 143 2 Şarj ünitesi 30,00 1 Adet 120 kWh-DC Hızlı şarj ünitesi en az 2 çıkış soketine sahip olmalıdır 15.000,00 16.200,00 15:15 Atakum 6394 3 Şarj ünitesi 30,00 1 Adet 120 kWh-DC Hızlı şarj ünitesi en az 2 çıkış soketine sahip olmalıdır 11.000,00 11.880,00 15:20 Atakum 12277 3 Şarj ünitesi 30,00 1 Adet 120 kWh-DC Hızlı şarj ünitesi en az 2 çıkış soketine sahip olmalıdır 11.000,00 11.880,00 15:25 Alanlı 5037 2 Şarj ünitesi 30,00 1 Adet 120 kWh-DC Hızlı şarj ünitesi en az 2 çıkış soketine sahip olmalıdır 10.000,00 10.800,00 15:30 Alanlı 166 2 Şarj ünitesi 30,00 1 Adet 120 kWh-DC Hızlı şarj ünitesi en az 2 çıkış soketine sahip olmalıdır 10.000,00 10.800,00 15:35 Atakum 137 6 Şarj ünitesi 30,00 1 Adet 120 kWh-DC Hızlı şarj ünitesi en az 2 çıkış soketine sahip olmalıdır 10.000,00 10.800,00 15:40

2-İhale Mimar Sinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 adresindeki Atakum Belediyesi Hizmet Binasının 3.Katında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda 13.10.2026 tarihinde saat 14:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır .İhaleye katılan olmasa ikinci ihale 27.10.2026 tarihinde saat 14:00’ den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır

3-İhale şartnamesi Atakum Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden arsa satışı ve kiralama işlemi için 1.000,00-TL (Bintürklirası),Elektrikli araç şarj istasyonu kiralama işlemi her bir ünite için 2.000,00TL(İkibintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4-İhaleye çıkarılan taşınmazların kiralamaları ve muhammen satış fiyatı, geçici teminat miktarı ve ihale saati yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Elektrikli araç şarj istasyonu kiralama bedeli tabloda belirtilen muhammen bedel kadar olup ,Bu bedel her yıl TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre ) oranında artırılır. İhale ise ciro payı %10 oranından başlangıç yapılarak ilk pey sürem ile başlar, son pey sürmeye kadar devam eder. En az pey sürme oranı %1 ilave şeklindedir.

5-İhalye Katılabilme şartları

a)Başvuru dilekçesi,

b)İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından(okudum ibaresi bulunan) imzalanmak zorundadır )

c)Geçici teminat makbuzu ,veya süresiz teminat mektubu,

d)Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e)Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için)

f)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve vergi numarası,

g)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h)Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza beyannamesi,

ı)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i)İhale yerli isteklilere (T.C vatandaşlarına) açık olacaktır.

j) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

k) Atakum Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı

l) 2886 Sayılı D.İ.K Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname,

m) Enerji Piyasa Düzenleme Kurumundan alınmış Şarj Ağı İşletmeci Lisansı ile idari ve teknik şartnamede istenilen belgeler,

n)Teklif mektubu,

6-İhaleye katılamayacak olanlar; 2886 Sayılı D.İ.K 6’ıncı maddesi 1’inci fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

7-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

8-Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesine uygun olarak hazırlayarak 13.10.2026 tarihinde saat 14:00’e kadar Atakum Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde peşin olarak ödenecektir. Kiralama işleminde tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Elektrikli araç şarj istasyonu ihale onayının tebliğinden itibaren 60(atmış) gün içerinde istasyonu çalışır hale getirmesi istenilmektedir.

10-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.



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