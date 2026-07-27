Zengin söz varlığıyla öne çıkan Türk dili, yüzyıllar boyunca biçimlenerek kapsamlı bir kelime hazinesi oluşturdu. Ancak modern yaşamın getirdiği hızlı iletişim dili ve dijital çağın kelime tercihleri, köklü geçmişe sahip birçok sözcüğün günlük konuşma dilinden kademeli olarak çekilmesine yol açtı.

Türk Dil Kurumu (TDK) kaynaklarında ve edebi metinlerde varlığını sürdüren bu ifadeler, günümüzde daha az tercih ediliyor.

Dil uzmanları, kelimelerin kullanım sıklığındaki azalmanın dilin doğal değişim sürecinden kaynaklandığını belirtirken, taşıdıkları özgün anlamların korunmasının önemine dikkat çekiyor.

Eski nesillerin ifadelerinde yer alan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan beş köklü kelime, anlamları ve kullanım örnekleriyle şu şekilde sıralanıyor:

Safsata: İlk bakışta doğru ve mantıklı gibi görünen, ancak incelendiğinde yanıltıcı, boş ve temelsiz olduğu anlaşılan söz veya düşünce.

Kullanım Örneği: "Ortada hiçbir belge yokken ortaya atılan bu iddialar tamamen safsatadan ibarettir."

Teveccüh: Birine karşı gösterilen güler yüz, yakınlık, sevgi ve ilgi. Genellikle olumlu bir tutumu ve takdiri ifade etmek amacıyla kullanılıyor.

Kullanım Örneği: "Çalışmalarımızın beğenilmesi ve bu teveccühü görmek bizi oldukça memnun etti."

Velhasıl: Sözün kısası, özetle veya kısacası anlamında bir konuyu bağlarken ya da noktalamak isterken kullanılan köklü bir bağlaç.

Kullanım Örneği: "Çok uğraştık, günlerce konuştuk ama velhasıl istediğimiz sonucu alamadık."

Nüfuz: Bir nesnenin veya fikrin bir yapının içine işleme durumu ile bireysel anlamda bir kimsenin sözünün dinlenmesi, gücü ve sosyal etkisi.

Kullanım Örneği: "Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde bölgede ciddi bir nüfuz sahibidir."

Tahayyüz: Bir yerde mekân tutma ve fiziksel olarak yer kaplama durumunu tanımlayan bu sözcük; günümüz kullanımında çoğunlukla "yer edinme" veya "varlık gösterme" bağlamında karşılık buluyor.

Kullanım Örneği: "Yeni kurulan bu girişim, kısa sürede pazarda önemli bir tahayyüz sağladı."