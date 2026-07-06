Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlıklarına yönelik görevlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından temmuz ayı sonunda Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun, il başkanlığı atamalarına yönelik eleştirilerde bulunan bazı belediye başkanlarına sert mesaj verdiği öne sürüldü.

İktidar medyasında yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun, il başkanlarına izlenecek stratejiye ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunması ve yeni döneme ilişkin yol haritasını paylaşması bekleniyor.

"CHP'Yİ GENEL BAŞKAN YÖNETİYOR"

Adana ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde gerçekleştirilen atamaların ardından belediye başkanlarından gelen, "Fikrimiz alınmadı, doğru değil" yönündeki eleştirilerin CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, eleştirilere karşı “Belediye başkanlarının fikrini neden alalım? CHP’yi belediye başkanları değil Genel Başkan ve kurullar yönetiyor. Onların temel görevi vatandaşa hizmet etmek, partiyi yönetmek değil” ifadelerini kullandı.

“HADDİN AŞILMASINA KİMSE MÜSAADE ETMEZ”

Genel Merkez kurmayları da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti yönetimine yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyulduğunu belirterek, eleştirinin parti kültüründe olduğunu ancak bunun belirli sınırlar içerisinde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Kurmaylar, “Eleştirebilirsin ama haddin aşılmasına kimse müsaade etmez, edilemez. Parti disiplini ve kurumsal yapı herkes için bağlayıcıdır” dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından il başkanlıklarına yönelik yeni görevlendirmeleri tamamlayacak.

Bu hafta NATO Zirvesi nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplamayacak olan Kılıçdaroğlu, ertesi hafta yeni görevden alma ve atamalarla örgüt yapısını şekillendirecek.

Şimdiye kadar 36 il başkanını alan Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 20-25 ilde daha değişikliğe gidebileceği öğrenildi.