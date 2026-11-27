Sağlık Bakanlığı’nın diş hekimi ve eczacı atama kurasında bir adayın adının “İŞ”, soyadının “YERİ” olarak görünmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bakanlık, başvuru formunda da aynı bilgilerin bulunduğunu ve konuya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 26 Kasım 2026 saat 10.30’da başlayan 2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nın tamamlanmasının ardından söz konusu kayıt incelendi. İlk incelemede adayın başvuru formunda da aynı ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı görüldü. Durum noterle birlikte tutanak altına alındı.

“AD VE SOYAD BİLGİLERİ KURA SONUCUNU ETKİLEMEMEKTEDİR”

Bakanlık, bilgisayar ortamındaki yerleştirmelerde adayların ad ve soyadlarına bakılmadığını, ayırt edici bilgi olarak başvuru numaralarının esas alındığını belirtti. Yerleştirmelerin adayların tercihlerine göre kurayla yapıldığını bildiren Bakanlık, “Ad ve soyad bilgileri kura sonucunu etkilememektedir” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, kura çekimlerinin önceden duyurulduğu, noter huzurunda gerçekleştirildiği ve Bakanlığın sosyal medya hesabından canlı yayımlandığı da kaydedildi.

KİMLİK BİLGİLERİ OTOMATİK AKTARILIYOR

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, İlk Defa ve Yeniden Atama kuralarına başvurular, ekip.saglik.gov.tr adresindeki Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınıyor. Adaylar sisteme e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imzayla giriş yapıyor.

Kimlik doğrulamasının ardından ad ve soyad bilgileri başvuru ekranına otomatik aktarılıyor. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra formdaki bilgilerin doğruluğunu onaylayarak başvurularını kesinleştiriyor.

Bakanlık, söz konusu ad ve soyad bilgilerinin başvuru formuna nasıl yansıdığına ilişkin incelemenin başlatıldığını bildirdi.