Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür Ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atanan yandaş yazar Ali Saydam bugünkü yazısında CHP seçmenini aşağıladı. CHP seçmeninin 'cazgarlığı', 'kriminal olanı' desteklediğini söyledi.

Saydam, Yeni Şafak'ta yayımlanan yazısında, "Peki, kendileri 1950’den bu yana her türden darbeyi, vesayet rejimini desteklemelerine rağmen, halkın oylarıyla iktidar olan, 23 yıldır güven tazelemeye devam eden AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı’nı 'Darbeci, cuntacı' diye suçlamaya tevessül etmeleri ne denli hazindir… Peki, Ekrem İmamoğlu’nun suçu sabit görülüp mahkûm olması hâlinde içine düşecekleri durum hazin olmayacak mıdır?.. Belli ki cazgırlığa, provokasyona, kriminal olanı desteklemeye, tencere tava çalmaya devam edecekler… Yine bir hüzün çöktü ki sormayın…" ifadesini kullandı.