Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan hareketli günlerin ardından gözler genel merkeze çevrildi. "Mutlak butlan" kararı sonrası süreçteki belirsizliği aşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne gelerek genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu’nun, parti yönetimine tekrar dönmesinin ardından çalışmalarına hızla başladığı bildirildi. 12. Kattan İlk Kareler Parti genel merkezinde hareketlilik sürerken, Kılıçdaroğlu’nun makam odasının bulunduğu 12. kattan servis edilen fotoğraflar, partideki yeni dönemin ilk görsel izleri oldu. Genel başkanlık ofisindeki yoğun mesai, parti içindeki yeni yapılanma sürecinin de habercisi olarak yorumlanıyor. Bayram Buluşması İçin Çağrı İstinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ilk kez genel merkezde vatandaşlarla bir araya gelecek. Bayramlaşma programı için saat 14.00 işaret edilirken, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok ilinden Ankara’ya ücretsiz ulaşım imkânı sağlandığına dair çağrılar yapılmıştı.

