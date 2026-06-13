CHP'de atanmış Kılıçdaroğlu yönetiminin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetiminde yeni değişiklikler yapmaya hazırlandığını iddia etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR İDDİASI

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Fırat, özellikle üç büyükşehirdeki il başkanlıklarında değişim yaşanabileceğini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde de özellikle üç büyükşehir için bunu söyleyebilirim; Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıkları değişebilir. Büyük olasılıkla böyle bir süreç yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.

TBMM’deki grup yönetiminde de değişiklik beklendiğini dile getiren Fırat, yeni grup başkanvekillerinin atanabileceğini savundu.

Kılıçdaroğlu’nun parti içinde yeni gerilimler oluşmasını istemediğini belirten Fırat, “Çok yüksek olasılıkla grup başkanvekillerine ilişkin bir atama yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun tavrı son derece net; hiçbir biçimde kendi partililerini karşı karşıya getirmek istemiyor” dedi.

Fırat ayrıca, daha önce görevden alınan bazı grup başkanvekillerinin odalarını henüz boşaltmadıklarını da öne sürdü.