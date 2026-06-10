CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen butlan yönetimi, partide ihraç işlemlerine başladı.

Bu kapsamda aralarında 4 Parti Meclisi üyesi ve 2 grup başkanvekili olan toplamda 9 milletvekili tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk tepki geldi.

Özgür Özel İletişim hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ak Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar…

Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır.

Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir.

Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar.

Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."