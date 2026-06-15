Mahkeme kararıyla CHP'nin başına genel başkan atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın isimlere ihraç istemeye devam ediyor.

Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve avukat Bülent Yücetürk, CHP’deki “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücetürk, televizyon programlarında CHP’ye yönelik yargı müdahalesi iddialarını eleştirdiği için disiplin süreciyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yücetürk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Televizyon programlarında, CHP’yi yargı eliyle dizayn etme girişimine ve ‘mutlak butlan’ adı altında hukuksuz bir kararla partinin iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım için bugün tedbirli olarak disipline sevk edildim.”

Sürecin ironik olduğunu belirten Yücetürk, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yok hükmündeki bir karara dayanarak CHP’yi fiilen işgal etme girişimini eleştirdiğim için, benim nazarımda meşruiyeti tartışmalı bir MYK tarafından disipline verildim” ifadelerini kullandı.

“Fikirler disiplin sopasıyla susturulamaz” diyen Yücetürk, CHP’nin ne yargı müdahalelerine ne de düşünceyi cezalandıran anlayışlara teslim olmayacağını savundu.

Yücetürk açıklamasını, “Bu karar, onu verenler adına bir utanç; benim adıma ise demokrasiye ve CHP’nin kurucu değerlerine sahip çıkmanın onurudur” sözleriyle tamamladı.