Mutlak Butlan kararı sonrası CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez binası önünde “Halkla bayramlaşma” töreni düzenledi.

Türkiye’nin birçok ilinden otobüslerle getirilen Kılıçdaroğlu destekçilerine rağmen parti genel merkezi avlusu doldurulamadı. Destekçilerine seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

KAĞITTAN KONUŞTU

CHP’nin halkın yuvası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partinin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için parti genel merkezinde bulunduğunu öne sürdü.

Elindeki kağıttan okuyarak konuşma yapan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

KUMPAS İDDİASI

“Bizim kitabımızda intikam yoktur, bizim kitabımızda iftira yoktur, bizim kitabımızda kin yoktur, bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır ama bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Şimdi bana soruyorlar ‘Ne yapacaksın?’ Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ’cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?”

BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda koltuğu Özgür Özel’e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yılın ardından bu kez mahkeme kararıyla başkanlık koltuğuna oturdu.