Boğaziçi kayyumu olarak anılan Rektör Naci İnci de üniversitedeki tartışmalara ilişkin BBC Türkçe'ye konuştu.

"KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENLİKLERİ SÖZ KONUSU"

Rektör İnci "Üniversitenin her yerinde kameralar var mı? Olmalı, kesinlikle olmalı. Öğrencilerimiz, özellikle kız öğrencilerimizin güvenlikleri söz konusu. Kulüpler vasıtasıyla olsun, kendi arkadaşları vasıtasıyla olsun, hani gizli de olsa alkol tüketiyorlar. Ve tabii kız öğrencilerin dirençleri daha düşük olduğu için kendi iradelerini kaybediyorlar ve istismara uğrayan öğrencilerimiz oluyor. Öğrencilerimizin emniyeti açısından mümkünse her tarafta olması lazım. Ondan sonra kız geliyor, mağdur olmuş, düşünsenize ömür boyu o travma geçmez" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'ye konuşan bir öğrenci de İnci'nin 'kamera' savunmasına şöyle tepki gösterdi:

-Verilen her kararın arkasını bir savunma koyabilirsiniz yani. Açıkçası en son ne zaman böyle bir taşkınlıktan kimin zarar gördüğünü, ne zaman görmüşler onu bilmiyorum. Ben kendim görmedim, tecrübe de etmedim.