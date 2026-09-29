Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP grubunda yer alan altı meclis üyesi AKP'ye geçti.

Üyeler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver AKP saflarına katıldı.

Geçiş yapan isimlerden Oğuz Sarul'un aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olduğu öğrenildi; bu İBB Meclisi'ndeki parti dağılımına yansıyacak.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Altı CHP'li üyenin AKP'ye geçmesiyle meclisteki parti dağılımı yeniden şekillendi.

Böylece CHP'nin üye sayısı 19'a düşerken, AKP'nin üye sayısı 16'ya yükseldi; MHP'nin ise 2 üyesi var.

ÜYELER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu arada mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine "kayyum" olarak atanan Gürsel Tekin, altı meclis üyesine ilişkin açıklama yaptı.

Tekin, altı meclis üyesinin tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ve parti üyeliklerinin sonlandırıldığını açıkladı.

ADIGÜZEL TUTUKLANMIŞTI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 30 Nisan 2026'da Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapılmış; seçimi CHP'nin adayı Murat Güneş'i kazanmıştı.