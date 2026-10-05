İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Nisan’da tutuklanan şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları üzerine dinlenen tanıkların beyanları ve rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği belirtildi. Şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin de incelendiği kaydedildi.

RÜŞVET İDDİALARINDA YENİ DETAYLAR

Başsavcılığın açıklamasında, bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarlı hediye kartları kullandığı ve döviz cinsinden para aldığı yönündeki tespitlere yer verildi. Firma sahibi bazı şüphelilerin de yüksek miktarlı hediye kartları aldığı ve döviz cinsinden para verdiği belirtildi. Ayrıca bazı belediye çalışanlarının, imar ve iskân işlemleri bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri aldırarak maddi menfaat sağladığının dijital materyallerin incelenmesiyle tespit edildiği aktarıldı.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi, belediye çalışanları Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan, Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş ile Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alındı. Ayrıca Emay Yol Yapı A.Ş.’nin aktif ortağı Emrah Ayhan, Kiraz Yapı Mimarlık’ın aktif ortağı Yağmur Kiraz, Karademir Grup İnşaat’ın aktif ortağı Yusuf Karademir, ÇY İnşaat’ın pasif ortağı Ersin Yıldırım ve Pelike İnşaat’ın aktif ortağı Halim Bal da gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından haklarındaki adli sürecin devam etmesi bekleniyor.