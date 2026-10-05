Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu beş kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi; dokuz şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. 6 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ AKP'YE GEÇMİŞTİ Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi, geçen hafta düzenlenen programla AKP'ye geçmişti. AKP'ye geçen meclis üyelerinin Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olduğu açıklanmıştı. NE OLMUŞTU? CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Nisan 2026'da belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından, 30 Nisan'da belediye başkanvekili seçimi yapılmıştı. Seçimde CHP'nin adayı Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla alarak 22 oyla başkanvekili seçilmişti.

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