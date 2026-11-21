İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım’da Ataşehir’de yaşayan G.Ş’nin telefonla aranarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılması üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, çeşitli yönlendirmelerle G.Ş’ye 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını evine gelen bir kişiye teslim ettirdiği tespit edildi.

Saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişi ile kuyumcu ve aracılık yaptığı belirlenen kişilerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 188 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerden birinin ziynet eşyalarını elden teslim aldıktan sonra kuyumcuda bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.