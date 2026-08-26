Olay, Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle sokağa gelen ve kask taktığı öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi, bir gecekondunun önüne gelerek silahla ateş açtı.

Silahlı saldırı sırasında gecekondunun duvarlarının çeşitli bölümlerine mermiler isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı şeritle kapattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, söz konusu gecekondunun daha önce de silahlı saldırının hedefi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.