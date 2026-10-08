Ataşehir Belediyesi'nde yapılacak başkanvekilliği seçimine iki gün kala kritik bir gelişme yaşandı.
Ataşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ettiği duyuruldu.
Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Divan Katibi Seher Gülay, Köse'nin istifa kararını meclis üyelerine açıkladı.
Köse, Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde, bundan sonraki süreçte görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.
6 CHP'Lİ ÜYE AKP'YE KATILMIŞTI
Ataşehir Belediye Meclisi'nde daha önce CHP'li altı meclis üyesi AKP'ye katılmıştı.
AKP'ye geçen meclis üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olmuştu.
BAŞKAN VE VEKİLİ TUTUKLANMIŞTI
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in Nisan 2026'da tutuklanmasının ardından bBaşkanvekilliği seçimi yapılmış, seçimi Murat Güneş kazanmıştı. Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanmıştı.
İstanbul Valiliği, Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçiminin 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.
Böylece CHP'nin üye sayısı 17'ye düşerken Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18 olarak gerçekleşti.