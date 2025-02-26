İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğunu tespit ettiği şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

ALT GEÇİT KULLANAN KADINLARI HEDEF ALDI

Şüphelinin, genellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde alt geçitten geçen kadınları hedef aldığı belirlendi. Görevliler, alt geçit ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri ve izleme çalışmaları başlattı.

BERE VE PALTOYLA KAMUFLE EDİYOR

Olay yerine yakın bir noktada bulunan otobüs durağına gidiş ve geliş istikametinde şüphelinin, kadınlara saldırarak darbetmeye çalıştığı, darp sırasında tırnak aralarına giren şüphelinin deri örnekleri, ilgili görevlilerce DNA incelemesine alındı.

Şüphelinin kendini kamufle etmek amacıyla bere ve palto giyerek kendini gizlemeye çalıştığı belirlendi.

SAPIK TUTUKLANDI

18 Şubat'ta saat 11.20 sıralarında şüphelinin güvenlik tedbirleri alındığı noktadan koşarak uzaklaştığı ve park halindeki bir araca bindiği görüldü. Araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.İ.Y. isimli şüpheli takibe alındı.

Şüphelinin aynı gün Pendik Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde bulunan bir otobüs durağında bekleyen kadına yönelik tacizde bulunduğu, kadının olay yerinde bağırmasından sonra şüphelinin aracına binip kaçtığı görüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.İ.Y. evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda kendini gizlemek amacıyla kullandığı kıyafetler ele geçirildi. 2020 ile 2025 yılları arasında 'Cinsel saldırı' suçundan 14 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.