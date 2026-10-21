İstanbul Ataşehir’de, Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak’taki dört katlı binanın çatısında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Binada oturanlar tahliye edildi, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İddiaya göre yangın, çatıda çalışma yapıldığı sırada başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yanan çatıya merdivenle müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

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